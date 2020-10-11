「狗狗是人類最忠心的伙伴」，牠們雖然偶爾會調皮搗蛋，讓飼主感到心累，但更多時候牠們可愛又貼心的舉動總會讓人感到非常療癒和溫暖。國外一名飼主因為要趕大學報告，因此熬夜了2天沒睡，而牠的愛犬竟也乖巧地陪伴在一旁，只是2天後他憔悴的面孔讓大家看了都非常心疼。

mi hermana lleva dos noches sin dormir por una entrega de la facu y el perro casi no duerme para acompañarla 😭💔 pic.twitter.com/yXESi2jIfD — gatorei (@Mary_Dopping) September 29, 2020

這名飼主在推特「@Mary_Dopping」上分享了自家愛犬Bonzo的貼心行為，她透露自己和妹妹同住，Bonzo和姐妹倆的感情都非常好，但因為妹妹還在上大學，所以經常需要熬夜趕報告。

o esta vez que tuvo que subir al escritorio a ayudar con autocad pic.twitter.com/phKKfDT4r2 — gatorei (@Mary_Dopping) September 30, 2020

最近，妹妹又一次因為作業而熬夜通宵，連續2天晚上都在趕報告，而Bonzo也暖心地陪伴在旁邊，跟著一起2夜都沒有好好睡覺，妹妹看見愛犬這樣的行為非常感動，但也非常不捨，雖然她有試圖讓Bonzo回到狗窩睡覺，不過牠還是堅持要在旁邊陪伴。

Same. Pero Stubbs se la pasa durmiendo al lado mío mientras estudio igual siento su apoyo (? pic.twitter.com/2Wsk9cw1s1 — Chori 💚 (@AgussDe_) September 30, 2020

事後，姐姐公開了Bonzo熬夜2天後的照片，可以很明顯地看出牠臉上寫滿疲憊與憔悴，眼睛幾乎快要闔上，而眼眶附近的深色毛髮就像是人類的「黑眼圈」一樣，不少網友看到照片都很心疼，「可憐的狗狗看起來真的好累」、「記得要給牠一點獎勵啊！」，此外也有許多飼主分享了自家愛寵陪伴自己寫功課、工作的可愛照片。