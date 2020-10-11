小朋友如果遇到不會的功課通常都會詢問父母，不過有時候有些題目就連大人也不太回答得出來。日前，一名男網友就分享自己小三的孩子帶回家的考卷，只見題目問「親戚生寶寶，我們可以怎麼做？」，瞬間讓爸爸超崩潰，直問：「有標準答案嗎？」。

這名爸爸在《爆廢公社》中分享了自己小三孩子的考卷題目，該道題目問：「伯伯和伯母生了一個寶寶，我們可以怎麼做？」，而選項分別為「1.假裝不知道」、「2.打電話問他們會不會有彌月蛋糕」、「3.親自送禮去道賀」、「4.暫時不聯絡」，看似不複雜的問題卻讓這名爸爸傷透了腦筋，不知道該如何和孩子解釋，更無奈詢問這題到底有沒有「標準答案」。

沒想到這個問題曝光後，引來許多網友搶答，大家紛紛留言：「除了3之外，其他全對」、「5.爸媽會處理，我們小朋友不用煩惱」、「答案：以上皆非，都不關我的事」、「現實的社會中，4個答案是都對！」、「答案很明顯就是3啊！其他選項都是屬於不禮貌的行為」。

但也有人對這樣的題目感到傻眼，直言：「這題沒有標準答案啊」、「出題的老師，不要把自己的問題拿來為難學生」、「老師很苦惱，在線等答案」、「這時候就要學人情世故的事情會不會太扯阿！這是大人的事情吧！」、「出題的人一定不是生過孩子的母親」。