世界各地、每個年代都會擁有不同的宗教信仰，相信某些方法可以幫助趨吉避凶。近日，在羅馬尼亞一對兄弟的奶奶過世，他們在整理遺物的時候，發現地窖中的牆壁有些怪怪的，挖開後竟驚見一具有百年歷史的貓木乃伊，讓兩人都嚇了一跳。

Spooky mummified cat found buried in Transylvanian house could be worth £1,000 https://t.co/E2xLJ93khi pic.twitter.com/FBnyUrD2xE — Daily Star (@dailystar) October 9, 2020

根據外媒報導，40歲的瓦倫丁（Valentin Hirsch）和他的兄弟近日前往位於外西凡尼亞（Transylvania）的已故奶奶家整理遺物，當時他們正在清洗地窖，卻發現一旁的牆壁似乎有鬆動的跡象，出於好奇兩人搬開了上面的磚頭，看見了一個像是動物身體的東西，瓦倫丁一開始認為可能是老虎的微型雕塑。

接著他們又挖開了更多磚頭，將這個「雕塑」給拿了出來，隨後用手電筒照明、並用手親自觸摸過後，才終於驚覺這是一具「貓木乃伊」，瓦倫丁相當訝異，「我的大腦一瞬間就像短路了一樣，我也開始好奇這隻貓是如何到達那裡，或是誰把貓放進去，以及這棟房子前主人的身分」。

據悉，奶奶的房子建於1921年，瓦倫丁事後也去向當地政府索取官方文件，但卻始終無法釐清所有者的相關訊息；而這隻貓木乃伊將在本月13日被拍賣，金額大約介於800到1200英鎊（約新台幣3萬到4.5萬）之間。

對於詭異貓木乃伊被埋在建築中，拍賣行的負責人吉姆（Jim Spencer）也給出解釋，在不列顛群島、北歐和北美經常可以發現脫水或已木乃伊化的貓被藏在建築物中，用以防範惡魔或做為吉祥物象徵，「人們認為，貓會感覺到鬼魂或超自然物的存在，脫水的貓屍通常會被放在巫婆容易進入房屋的地方，地窖就是其中的例子」。