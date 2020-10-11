最狂偷渡浣熊！越南一間食品公司員工通報，他們從美國運來的食品冷凍貨櫃中，竟發現了一隻偷渡浣熊，神奇的是，牠竟能躲在低溫冷凍庫35天，而貨櫃中的食物大部分都被吃光了，肉類幾乎全進了浣熊的肚裡，目前浣熊已被安置於當地動物園。

綜合外媒報導，西貢食品公司（Saigon Food Corporation）一名員工於9月30日，打開從美國運來的食品貨櫃時，發現裡面竟躲著一隻浣熊，嚇得趕緊通報野生動植物保護非政府組織（ENV），指他們的冷凍貨櫃遭到浣熊襲擊，而組織也趕緊派人到場了解。

🦝 Face of regret 🐾 On the morning of September 29th, ENV received a hotline call from a food company in Ho Chi Minh... 由 Education for Nature - Vietnam (ENV) 發佈於 2020年9月30日 星期三

神奇的是，浣熊原產於北美，屬夜間雜食性哺乳動物，主要生活於森林、山區等，但牠竟待在接近攝氏零下18度的冷凍貨櫃存活了35天，期間偷吃貨櫃中大部分的食物，目前組織也將牠帶至西貢動植物園，並被關在2.4坪有樹枝及人工洞穴的籠子中。

動物園負責人特魯克（Mai Khac Trung Truc）表示，由於浣熊在低溫環境待得太久，因此他們先將牠安置於冰中，接下來的1個小時，才讓牠慢慢適應溫暖環境，目前浣熊在動物園待了一周後，狀況都非常穩定，每天約吃進1公斤的肉，包括牛肉和雞肉，「這是動物園第一次收到來自北美的浣熊」。