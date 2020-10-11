俄羅斯一名39歲女駕駛，日前開車行經北部高速公路時，發現了一隻流浪狗，在雨中狼狽地走著，於心不忍便停下來抱牠上車，隨後開往寵物救援中心檢查，發現牠竟曾被注射致命藥物，之後載至偏僻處遭埋屍，沒想到卻大難不死，牠自行從土中爬出來求救。

The German shepherd who refused to die 😱😱 由 Daily Mail Animals 發佈於 2020年10月10日 星期六

根據《每日郵報》報導，奧爾加(Olga Lystseva)開車上北部高速公路，發現了一隻全身髒兮兮的德國牧羊犬，在雨中緩慢地走，且看起來非常疲憊，原本奧爾加不想理會，但又有些不忍心，腦中一直浮現狗的身影，因此便掉頭回來載狗，先餵牠吃了點東西，而牧羊犬很快就在車裡睡著。

奧爾加隨後將狗交給烏赫塔（Ukhta）的動物救援組織Kind City，發現這一隻狗今年7歲，來自葉姆瓦（Yemva）名叫Kiryusha，牠曾被主人注射致命藥物，之後遭埋在靠近Ukhta-Syktyvkar公路的偏遠地區，但卻未想到Kiryusha的生命頑強，竟能從土中爬出來。

救援組織在臉書曝光照片，也釣出狗的主人回應，聲稱Kiryusha的健康出了問題，因此他們才會對牠注射藥物，但獸醫師經過檢查後，發現牠的身體很健康，並沒有嚴重的健康問題，只是有飢餓、受凍的狀況，而主人也對活埋愛犬的行為表示抱歉。

救援組織員工尼瑪克（Ekaterina Nimak）表示，「感謝奧爾加的注意，Kiryusha才能開始新的生活」，更提到Kiryusha在收容所時，非常的安靜，他們用牽繩拉著牠走時，Kiryusha也不會亂跑、亂吠，甚至很少與其他狗發生衝突，個性非常的隨和，而牠的新聞曝光後，烏赫塔一戶人家表示有意願收養。