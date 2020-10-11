表情超有戲的白尾海鵰。拉脫維亞的斯里特國家公園 (Slīteres nacionālais parks)為了近距離觀察白尾海鵰(Haliaeetus albicilla)，因此便偷偷在鳥巢旁，裝設了即時攝影機，而海鵰都一直未發現被偷拍，直到近日其中一隻海鵰疑似發現不對勁，不斷看著鏡頭狂晃腦，模樣非常的有趣。

靠近鏡頭的海鵰疑似發現被偷拍，不斷的晃腦狂盯，眼神非常的呆萌(示意圖/達志影像)

即時影像被上傳至youtube《Liznm》，只見一對白尾海鵰夫妻，站在鳥巢中迎著風，俯瞰著牠們的領地，模樣非常的帥氣，不過靠近鏡頭的海鵰，疑似發現了異狀，直勾勾的盯著鏡頭看，之後又扭頭向後面的伴侶示意，但對方似乎不懂牠的暗示，直接轉頭不予理會。

不過發現被窺視的海鵰，仍然覺得怪怪的，因此不斷的盯著鏡頭，期間還一直搖頭晃腦，模樣非常的呆萌，與帥氣的模樣差很大，但最終因找不出問題而放棄，隨後拍拍翅膀飛走，好像在說「我們還是搬家吧！」，而《Liznm》也趣味的寫下海鵰的心聲「親愛的，我們好像被監視了」。

不少網友被逗樂，表示「海鵰：這裡肯定有一個隱藏的間諜相機，我們要離開這裡，快點！」。白尾海鵰一般長76到100公分，而翼展則長200至250公分，一旦有了配偶，就會與對方共處一輩子，假若伴侶死了，牠們才會再找新配偶，而牠們的巢非常的大，通常築在樹枝或海邊懸崖，有時一個巢能用到數10年。