逗貓棒不僅能拉近與寵物的距離，也能增加愛貓的活動量，但小心別把自己當成逗貓棒玩了。日前有一名男網友透露，剛起床下面就「升旗」了，幼稚的他發現愛貓竟盯著自己的小丁丁看，於是就調皮的動了幾下，把自己當成人肉逗貓棒，沒想到下秒付出慘痛代價。

一名男網友養了2隻貓，經常在臉書分享與愛貓的互動，日前他在《爆廢公社》提到，每一位男性都有早上「升旗」的經歷，日前一睡醒就發現，愛貓猛盯他的「一柱擎天」，原本出於好玩，只是想看看愛貓是否有反應，因此便嘗試出力動了幾下。

起初以為愛貓只會用爪子抓一下，沒想到愛貓竟直接撲上去，甚至還咬了下去，男網友痛的趕緊奔至醫院，掛了一般外科就診，「醫生問我哪邊被咬到，要打破傷風跟狂犬病」，讓他當下非常尷尬，PO文最後還逗趣的寫下「不要問我為什麼沒有丁丁的照片」。

文章獲得1萬人按讚，不少人笑瘋表示「應該抓鼠，卻錯抓鳥的喵星人」、「喵，是肉做的逗貓棒呀！」、「再動啊！看你下次敢不敢」、「貓很心狠手辣的，我領教了」、「感謝您犧牲丁丁換大家的歡笑」、「你差一點成為台灣最後一個太監」、「我男友還被咬過蛋蛋」、「我只是想去看一下貓咪照片，結果發現原po一下蛋蛋被抓，一下丁丁被咬…」。