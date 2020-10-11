不少老一輩喜歡收集骨董，感受舊物散發的歷史味道，不過對於年輕一輩的人來說，若沒有注意，很難發現它的珍貴。日本一名男網友住在法國，日前回到妻子的老家時，注意到門口擺了一個金色的雨傘桶，而且外觀已生鏽，讓他產生好奇而湊近一看，才發現這個雨傘桶竟是「戰爭遺物」。

日本網友@trenteans30ans定居於法國，每次他陪妻子回老家時，都會看到門口擺放的雨傘桶，由於其外觀呈現金黃色且已生鏽，認為這只是一個普通的雨傘桶，因此也沒有多想，直到他近日靠近一看，才發現這是一個「砲彈的彈藥筒」，長度從胸部至腰部。

對於妻子老家出現「彈藥筒」，讓原PO感到非常的好奇，便詢問彈藥筒從何而來，而岳父則表示，他依稀記得這是撿回來的，@trenteans30ans也透露，有些法國的骨董市集裡偶爾也會出現彈藥筒，甚至在法國鄉下也蠻常看到類似的彈藥筒，讓他不禁笑著說到「法國真是隨意又自由呀！」。

經過測量後發現它重達2公斤，@trenteans30ans不禁驚呼「它真的很重，如果再加進子彈和炸藥的話，它一定會更沉重」，而PO文獲得2.6萬人按讚，紛紛表示「過去有船員會把大砲的砲彈筒帶回家，其實也不是什麼稀奇事，他們會當成菸灰缸或，作為別的用途」、「我媽老家有些畫框，還是用戰艦主砲切片做成」。