太可惡了！新北市一名男子日前半夜時，疑似嫌家中金太陽太吵，竟狠心剪掉牠的鳥喙，而鸚鵡被用毛巾包裹，上面滿滿都是血跡，而po文被分享至臉書社團《ONLY ONE鸚鵡飲食》，引發愛鳥人士不滿，氣得肉搜出該男的電話與車牌號碼。

疑似虐鳥的男子在臉書寫下「半夜一定要惹毛我！在那邊鬼叫鬼叫」、「你這白目逼我給你剪剪，互相傷害後！」，只見金太陽鸚鵡的鳥喙疑似被剪斷，毛巾上血跡斑斑，po文被轉至臉書社團《ONLY ONE鸚鵡飲食》，讓不少愛鳥人士擔心，鸚鵡恐遭不測，甚至因失血過多而死亡。

許多網友氣憤的表示「我家寶貝咬我、啃我，我都捨不得打罵，看到這樣的真的很心疼，誰能救救牠」、「看到鳥寶這樣好心疼，不知道怎樣了，要救牠出來，不能再留在人渣身邊」，還有人肉搜出他的電話及工作地址，甚至親自至現場找人，也透過電話聯繫，但都未找到此人。

不僅如此，還有人透露，該男子不僅虐鳥，甚至疑似多次惡意逼車、撞人肇事逃逸，臉書上還貼出欲開庭的相關資訊，不過目前該男子已將臉書關閉。《ONLY ONE鸚鵡飲食》管理員李萌德透露，之後也聯繫上虐鳥男的友人，得知目前鳥還在，只是嘴巴被剪掉而已，李萌德也希望請對方代為轉告，願意以原價買金太陽，請男子可以放手。

李萌德無奈的說「但友人表示，他似乎沒有想要積極處理此事，認為此事沒有虐待動物，而是正常修剪」，希望能借助網友的力量，通報動保、各大媒體、警察局。根據《ETtoday新聞雲》報導，動保處已介入調查，但根據肉搜出的電話聯繫，發現手機是空號，目前無法聯繫到飼主本人，也將以網友提供的車牌繼續找人。