李登輝辭世後，李靜宜以文字梳理哀思與回憶，逐日記錄心中的所思、所想、所憶，集結為《漫長的告別－－記登輝先生，以及其他》，以感性深刻的筆觸，追憶往昔，呈現政治光環之外的李登輝至情至性，真實自然的一面。

回憶如風，總是不知何時從何方吹來，一個畫面，一個眼神，甚至一道光影，就讓久遠到早已遺忘在時光裡的回憶，撲天蓋地而來。但是，讓人無力招架的回憶，又是如此抽象，如此破碎，一陣風過，就消失於無形，再也難以捕捉。

於是，就在某個起風的瞬間，我決定在情緒如排山倒海湧來的此刻，動筆寫下我的回憶，我的思念。

－－李靜宜

【精彩書摘】

「謝謝總統！」

去年應友人之邀，在影集《國際橋牌社》裡客串一角。說得更精確一點，是在第一集客串了短短的、台詞僅有兩句的一幕戲。

依照劇情安排，我和也是友情客串演出第一局局長的蘇先生，在總統府長廊上巧遇正好從府外進館的總統。總統親切感謝局長的辛勞，轉頭對我說：

「李秘書，妳那篇稿子寫得很好喔。」

我回答說：「謝謝總統。」

然後我們就目送總統進辦公室。

短短一幕戲，耗去了一個下午的時間。炎熱非常的夏日午後，在沒有冷氣的仿實景搭建攝影場地裡，眾人揮汗如雨，燈光、取景、運鏡，一再調整，精益求精，不以為苦。

但是，就在講出那句台詞的時候，我心裡突然有個什麼意念一動，浮現了某種遙遠又熟悉的感覺，彷彿在現實中遇見了夢裡的場景一般，難以言說。

拍完這一幕戲，走在器材撤去的長廊上，望著窗外藍澈光滑得宛如一匹絲絹的天空，回憶猝然襲來，我明白在心底攪動的究竟是什麼了。

很多年前，我也曾經在總統府的長廊上，和總統有過同樣的對話。

那是個初夏的午後，熾烈的陽光照得四樓長廊紅地毯一片燦亮。我陪著即將赴捷克履新的代表烏元彥，要到位在長廊另一端的秘書長辦公室。從三樓會客室見完賓客的總統走出中央電梯，迎面而來。

「李小姐，那篇寫得太好了，太太看了都掉眼淚了。」總統國台語交雜地對我說。

我只來得及說：「謝謝總統。」就目送腳不停步的他走進辦公室。

烏代表一臉疑惑，我也很難解釋得清楚，只能一語帶過：「是我昨天幫總統整理的一篇資料。」

在總統辦公室任職多年，文稿的撰寫早就是生活日常，但一九九九那年，挑戰格外多，也格外繁重，從上半年整理《台灣的主張》書稿，到下半年為九二一地震撰寫《救災日記》，中間還夾雜著無數事涉國內外重大事件的重要文稿。但被總統當面讚賞的這篇文稿，無疑是其中最特別的一篇。

這是為追懷日本作家司馬遼太郎逝世三週年所寫的一篇紀念文，預備收錄於日本所出版的紀念文集裡。

多年撰稿工作的訓練，讓我學到隨時以總統的高度，看待體系的運作，無論是國內政治、外交政策或經濟發展，都隨時可以因應時勢的變化，整理出邏輯通順、條理分明的文稿。

但是，要以總統個人的身份，追悼一位敬重的朋友，我真的被難倒了。更何況這位朋友在文壇份量如此之重，紀念文集收錄的也全是名家之作，如何寫出一篇感性、感人，且不失也不過的紀念文，實在是莫大的挑戰。

幸而我是個習於從閱讀中建構場景的人。

我反覆閱讀司馬遼太郎的《台灣紀行》，細細耙梳李總統與他見面前後時間閱讀的書籍與相關的談話紀錄，從一九九三年，李總統與夫人帶著孫女巧巧，在花蓮與司馬遼太郎的見面開始，借景醞情，延伸出兩人相知相惜的深厚情誼。

交出文稿之後，心中不免忐忑。我雖然覺得用上多年功力，寫出了一篇感性而不濫情的好文，小有自得，但畢竟和過去的官式文章差異大太，究竟能不能過得了關，我也沒把握。

沒想到交稿的隔天，就得到總統的正面肯定。

事後得知，前一天晚上總統夫人讀了文章，非常感動，還親自執筆寫了一首和歌。幾週後，我陪總統夫人出訪捷克和匈牙利，夫人在旅途中還不時提起這件事，說我「講出了總統內心的話」。

依稀記得，事隔兩年之後，在正對著觀音山的落地窗前，陪著兩位已卸下總統與第一夫人身份的老人家喝下午茶，再次聽到李前總統慎重地對我說：「我心裡想什麼，你是最瞭解的。」

歷經繁華起落，如今世故的我已然知道，誰瞭解誰，或許都只是天真的想像。但是，回憶就是這樣，在你以為什麼都已付諸歲月流逝的時候，驀然飛躍而出，讓你知道，那股溫暖的力量始終在心底的某個角落支持著你往前走。

一如那個陽光燦爛的下午，那抹包含著千言萬語的微笑。

(本文摘自《漫長的告別─記登輝先生，以及其他》/東美出版)

【作者簡介】

李靜宜

國立政治大學外交系博士，美國約翰‧霍浦金斯大學研究，史丹福大學訪問學者。

曾任職外交部與總統府，長期參與政策發展，為李故總統登輝先生總統任內的秘書與撰稿人，並曾協助撰寫出版《台灣的主張》、《九二一救災日記》等書。

李靜宜亦為資深文字工作者，著有《紅樹林生活筆記─近寫李登輝》、《橋－走近王金平》，譯有《追風箏的孩子》、《燦爛千陽》、《那不勒斯四部曲》、《此生如鴿》、《寂寞芳心》、《地下鐵道》、《莫斯科紳士》、《正常人》等多部跨領域作品。

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