有不少大眾運輸工具都有規定寵物不能搭乘，或是必須放置在專屬的籠子、箱子內才可以搭乘，但如果是小動物「主動坐車」呢？近日，網路就流傳著一段影片，一隻虎斑貓坐高鐵「逃票被抓」，在車長的親自監督下牠只好踏著小碎步離開，讓網友全都笑翻了。

據悉，這段影片拍攝於大陸內蒙古鄂爾多斯，從畫面中可以看到，這隻虎斑貓原本站在某節車廂中最後一排座椅的後方，然而這種「逃票偷渡」的行為卻不巧被發現，車長立刻蹲下身去提起了虎斑貓的2隻前腳，親自在後方「監督」這名不守規矩的乘客下車。

虎斑貓一開始還緊趴在原地不願離開，但小貓咪的力氣敵不過一名成年男性，只能被半拖半走地向外移動，雖然車長有將牠的身體提起，但牠的2隻後腿仍支撐在地上，只好委屈巴巴地踏著小碎步離開車廂，隨後車長便將牠放到一處沒人的地方。

這段可愛又搞笑的影片在網路上曝光後，網友們全都笑翻了，紛紛留言：「太殘忍了居然還扶著牠讓牠自己走出去」、「不是說好了不用買票怎麼這樣」、「小貓咪就沒有坐車的權利嗎！」、「腳趾縫都寫滿了抗拒」、「這迫於無奈的小碎步哈哈哈」、「不讓座就算了幹啥逼貓用小碎步走出去！」。