夏天即將結束，最近的天氣也逐漸轉涼，許多人都開始吃起可以暖身的火鍋，其中「吃到飽」的火鍋餐廳更是深受大眾喜愛。不過，有網友就相當好奇，如果客人到吃到飽火鍋店中都只點高單價的肉類，那麼店家會在吃幾輪過後偷換成「次級品」呢？

這名網友在PTT上發文，他提到自己過去曾經在吃到飽火鍋店中，點了單一項的肉品超過90盤，結果發現切到最後油花和完整度真的有差別，所以產生了疑惑，詢問如果客人都只點高價位的肉品，餐廳方會不會在幾輪過後就將肉偷偷換成次級品？

此文一出立刻引起網友熱議，「也不能說次級品，肉本來就會越切越不好，像牛小排的中段油花最美，後段就很油」、「不是次級品，是同部位油花比較差的地方」、「不覺得他們有這麼多心力去控管這個」、「我也懷疑過，部位的差別」、「我是覺得有些店確實會，一開始給的跟後半段給的有點差異，如果是兩塊肉在切或是切好放冰箱，要給那種也不會是太困難的事」。

同時也釣出了曾在火鍋店工作的工讀生出面解答，澄清店家基本上都不太會偷換爛肉，因為這樣控場的成本更大，而且員工還必須一直換肉切，非常麻煩，「一直都是先進先出，多拿一塊肉出來，就要再進貨一塊，那沒切完冰箱一堆同一種肉，滿搞笑的。可能就是那塊肉切到比較不美的地方，跟店員反應吧」。