貓咪的性格總是讓人摸不著頭緒，經常會做出一些令主人哭笑不得的事情。最近日本一名飼主就在廁所目擊自家愛貓硬要塞在洗手台內的畫面，而且為了要喝水，牠竟還把頭「180度翻轉」，整個場景非常詭異驚悚，飼主對此也相當崩潰，直呼：「不能好好喝水嗎？」。

這名飼主在推特「@nekobi_info」分享自家愛貓的照片，可以看到這隻賓士貓已經是成年體型，但卻還是硬要擠在小小的洗手台裡，甚至擺出超級驚悚的姿勢，將自己的頭「180度翻轉」，眼睛直視著前方，伸出舌頭舔著水龍頭的出水口。

明明只要坐在洗手台邊緣、低下頭，就可以輕鬆完成的事情，這隻賓士貓卻硬是要依照自己的神邏輯來處理，而飼主目擊這個詭異的畫面後也感到非常無奈，只好拍下這一幕，並發文吐槽：「你就不能用正常的方式喝水嗎？」。

網友們看到照片後全都笑翻了，發布至今已經吸引超過26.8萬人按下喜歡，大家紛紛笑說：「用超乎想像力的方式喝水，這就是貓的本性不是嗎？」、「如果我半夜在廁所看見這個，一定會嚇到大尖叫」、「牠感覺在拍恐怖喜劇電影」、「不要再給貓咪看恐怖片了！」、「難道貓咪是從水龍頭流出來的嗎？」。