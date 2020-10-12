在飼養寵物之前一定要先做好功課！法國一對夫妻在網路上以6000歐元（約新台幣20萬）的價錢買了一隻熱帶草原貓（Savannah cat）回家飼養，然而養了幾天之後卻覺得貓咪有些怪怪的，才終於驚覺買回來的其實是一隻老虎寶寶，最終夫妻兩人也因為飼養了保育類動物而遭到逮捕。

根據外媒報導，這對法國夫妻2018年時在網路上看見了販售熱帶草原貓的廣告，兩人看了都相當滿意，於是砸下重金以6000歐元買下；同年9月他們收到了新寵物，養了幾天之後才驚覺「愛貓」不對勁，因為牠根本就不是熱帶草原貓，而是一隻蘇門答臘虎（Sumatran tiger）的寶寶，夫妻兩人嚇了一跳，立刻與報警，隨後警方也趕到現場帶走了小老虎，並交給相關單位照顧。

法國夫妻收到的寵物 真實身分為蘇門答臘虎(圖/達志影像)

據悉，熱帶草原貓是由藪貓（Serval）和家貓配種而成，是合法的寵物，但蘇門答臘虎卻不是，牠受到「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）」保護，不能在沒有文件允許的狀況下進行運輸。

法國檢察官對於該起事件在上個禮拜提交一份報告，報告內稱，包含該對受害夫妻在內的9名嫌疑犯都因販運受保護動物而被捕，另外7人還得面臨參與犯罪組織的指控。而那隻小老虎被委託給「法國生物多樣性辦公室」，在事發2年過後身體狀況依舊非常健康。