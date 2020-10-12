大貓熊寶寶「圓寶」從出生以來一舉一動都備受大眾關注，如今圓寶來到第105天大，在剛結束不久的國慶假期中，牠非常認真地在努力練習走路，目前已經可以用四肢撐起身體，雖然走起路來搖搖晃晃，但對比起過去「拖把熊」的模樣已經有大幅的進步了！

2:09處開始為圓寶練走的片段(影片來源/YouTube/臺北市立動物園)

圓寶上個月初才剛開始學習走路，因為四肢力量不夠，基本上都是「用划的」方式在移動，而且牠非常活潑好動，剛可以聽見聲音就常常追著聲音的方向跑，甚至在產房待不住了，就會自動往外爬，可是這時的圓寶體力和肌力都還不太充足，過不了多久就會不小心摔倒，或是乾脆直接「斷電關機」，可愛的模樣融化大家的心。

圓寶已經可以用四肢撐起身體 搖晃地走出幾步(圖/臺北市立動物園提供)

如今，圓寶已經105天大，體重來到6,682公克，除了身體上的成長茁壯外，圓寶也非常努力在練習走路，之前因為四肢的力量不足，所以沒辦法控制住自己的身體，但熱情練走的圓寶還是會以頭做為平衡點向前滑行，讓身上原本白皙的毛髮都沾染地上的髒污變成灰色，也因此被戲稱是「拖把熊」。

圓寶在媽媽圓圓和保育員的細心照顧下健康長大(圖/臺北市立動物園提供)

圓寶走累了就會停下來休息(圖/臺北市立動物園提供)

而三天國慶連假，圓寶當然也不會輕易休息，每天都很賣力地在練習走路，現在已經可以用四肢撐起整著身體，往前走個幾步，雖然過程中走得搖搖晃晃的，沒幾步就會跌倒或坐下來休息，但也算是有了大幅的進步，而且牠也很興奮地在育兒室中到處探索，相信圓圓很快就會有一個「黏牢牢」的小跟班了！