中途咖啡廳「浪浪別哭」提供空間，暫留等待領養的流浪動物，為牠們打造等家的良好住所，店家日前表示由於連假的關係，因此上門的客人也比較多，而他們查看評論後，發現有不少顧客抱怨「浪浪不親人」，甚至還有閃躲的反應，最終給出2分的評價分數，讓店家曝光心碎真相。

連假的關係 評論數量也比平常多了不少... 看到好幾則評論寫到類似內容... 「不曉得動物是白天玩太瘋還是怎麼樣？ 都在睡覺沒精神，跟社群上看到的差距很大， 實際看到狗的狀況真的很失望， 動物就算醒了也不親人，有些客人摸還會閃， 大概只親... 由浪浪別哭發佈於 2020年10月11日 星期日

浪浪別哭表示，近日好幾則顧客評論，寫下「不曉得動物是白天玩太瘋還是怎麼樣？都在睡覺沒精神，跟社群上看到的差距很大」，讓他們實際看到狗的狀況後，都感到非常失望，浪浪就算睡醒了也不親人，有些甚至被客人摸時，還會出現閃躲的反應，「大概只親近老闆和店員，滿分十分給兩分」。

浪浪別哭提到，至今開店已5年多，儘管解釋過原因，但難免因有人是第一次來，所以對浪浪們的狀況並不了解，由於店內的浪浪來自各地，牠們不僅個性不同，經歷的遭遇也不一樣，「我們只會簡單篩選適合和人類一起生活的進入店裡來等家（沒有攻擊性、不會落跑）」，但是否會親人或討好人等因素，並非他們挑選的條件。

再者，浪浪由於曾被拋棄，因此一開始會出現怕人，甚至閃躲人的反應，直到與工作人員接觸一段時間後，浪浪們才會逐漸卸下心房，這也是為何動物不親人的原因，而他們也知道，客人來就是希望能與動物互動，因此他們盡可能每隔3小時，會對每桌客人發放零食，一方面是顧到浪浪的健康，別讓牠們吃太多，另一方面是引導牠們與客人互動，也能使浪浪們更親近人、更社會化。

浪浪別哭最後表示，非常開心大家一起來店裡「陪浪浪等家」，但也希望大家能夠理解，一起讓浪浪在這裡自在、安心的等家，而並非強迫牠們做出不願意的行為，去滿足人類，「因此在這裡的浪浪『極可能』不會主動親近你，這點也請想來浪浪的人一定要有心理準備喔！」。文章獲1萬人按讚，網友也回應「是人類第一次見面都會覺得生疏了，狗狗當然可以選擇，請不要在用人類的心情要狗狗取悅」。