狗若走失了，想找回來的機會，可說是非常渺茫。菲律賓一名狗飼主，日前家中飼養的米克斯走失了，全家陷入悲傷當中，但他們未曾放棄尋找，3個月後有朋友表示，在停車場發現狗的身影，看起來像是他家的狗，因此便趕緊奔到現場，而米克斯當時全身髒兮兮，一看到主人出現後，馬上飛撲過來大哭。

主人得知停車場有一隻流浪狗，趕緊跑到現場查看，一眼就認出牠是可可(影片來源/youtube/Stephen Messenger)

根據《the dodo》報導，飼主薩姆森（Rustico Samson Jr）養了米克斯可可（Coco），3個月前愛犬意外走失，期間他們一家未曾放棄尋找，薩姆森難過的表示「我甚至因此哭了，可可不僅是寵物，也是我的一家人」，而他幾乎把每個角落都找遍了，也傳可可的照片給朋友，不放棄任何一絲希望。

直到最近友人表示，在停車場看到疑似可可的身影，牠的品種與花色非常相似，而薩姆森趕緊衝過去確認，而他一眼就認出這是可可，急忙的衝上前邊喊愛犬的名字，而可可認出聲音後，也趕緊衝了過去，跳在薩姆森的身上，甚至不斷發出啜泣的聲音，彷彿在說「主人，你怎麼現在才來」。

薩姆森憶述「當我看到一條狗，躺在停車場的地板上時，我知道是牠，一千倍的確定牠就是可可。我認為當下可可跟我是一樣的感覺，我甚至能聽到牠發出嬰兒般的哭泣聲」，而可可經過3個月的流浪，全身也髒兮兮的，不過身體並無大礙，如今也奇蹟的回到家人身邊，薩姆森提到「家裡再次充滿溫暖，快樂的氣氛又回來了」。