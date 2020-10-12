偷吃還不擦嘴啊！日本有一名貓咪飼主，發現家中餐桌上一片狼藉，碗中的生菜沙拉疑似被叼出幾片，碎菜被吃剩散落在桌上，而她直覺是愛貓搞的鬼，豈料寵物卻開始裝無辜，而她眼尖發現證據，愛貓的嘴意外露餡，讓主人看得哭笑不得。

貓飼主愛莉(@airi_____)在推特PO照，只見當時她將裝有生菜沙拉的碗放在桌上，豈料一不注意，碗中的生菜就被偷吃，桌上還留有碎菜散落於桌上，而當下她馬上想到，一定是家中愛貓偷吃的，隨即跑到愛貓面前理論，豈料牠卻擺出無辜的表情。

貓咪起初一直裝無辜，甚至猛盯著遠方，原以為能瞞天過海，不會因被發現而遭責備，豈料牠卻未發現，嘴邊未吃乾淨的碎菜，早就讓牠的行為露餡被當場抓包，愛莉哭笑不得的說「犯人始終保持沉默…」，也透露愛貓非常喜歡吃菜，之前還偷吃過小黃瓜。

而有趣貼文也獲得29.4萬人按讚，不少人笑著表示「果然是一個專業演員啊」、「我家貓也是這樣，每次很生氣要去罵牠時，牠給我擺出這種表情，我就秒心軟了」、「貓：主人不是我幹的，我是被陷害的」、「貓皇：只要我不看你，你就看不出破綻了」。