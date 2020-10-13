一根木梭，串起了捷克、山東、臺灣三地的民族情懷，譜出了苦難三部曲，昔時的婦女們，透過髮網，編織出屬於自己的歷史，更熬過了那個苦難的年頭……。

筆者無意中在十九、二十世紀中國的海關檔案中發現辮子出口的史料，順著辮子抽絲剝繭，沒想到一個超過半世紀的故事就此跳了出來。它涉及了女人、小孩、猶太民族……，幾乎都是當時的弱勢族群。他們靠著鬻賣、收購髮絲為生，而這段賣髮的過程，正好與十九、二十世紀戰爭及災難頻仍的近現代史相重疊，農村的苦難、女性的偉大與韌性，乃至於猶太人所遭遇的浩劫，都是這個時代的場景。

本書除了講述髮網本身的故事，也有一部分不得不涉及猶太人顛沛流離的過去，進而從側面勾勒出捷克一部分的近代史，這或許會是臺灣讀者較為陌生的領域。然而即便如此，這根髮辮確實串起了捷克、山東、臺灣三地，譜出了苦難三部曲；當時的婦女在捷克、山東與臺灣，分別透過髮網，編織出她們自己的歷史，熬過了那個苦難的年頭。

【精彩書摘】

髮網的生產真是一部兒童血淚史，根據1907年奧地利政府的調查，Pelhřimov 小鎮大概每家有四口（包括兒童）從事髮網編製，Pelhřimov 鎮轄區下四個村莊：在Nový Rychnov鄉有低於50% 人口編網；Dolní Cerekev 鄉高於30%，在Vyskytná 少於25%；在Rohozná 高於50%。又如在Nové Město na Moravě這個小鎮，1909年時有1,446名成人及1,080位兒童從事此工。顯然地，童工是個重要的勞力來源，手巧聰明的小孩能夠支持家計。六歲小孩負責接髮成一長線，利用他們纖細指頭把頭髮一根一根銜接起來；十歲正式織網，男生女生都會做。在Rohozná村，273 名工人中就有101 名小孩（佔37 %），其餘172名工人，男性為57名，女性為115 名。

根據一名在Nový Rychnov 教書的老師記錄，兒童必須在清晨四點起床，五點開始工作，然後去學校，放學回來又接著做。有些兒童每天工作十八、九小時，假日時，孩童更從清晨五點一直工作到深夜十點或十一時，他們遊戲、學習的時間都被剝奪了。農田收割時，孩童得以請「收割假」協助父母，但其實他們都在家中編網， 並非真的在農田中工作。也因此，孩童變得疲憊不堪，身心受損， 往往無法順利畢業，最終被迫放棄學業，有些人甚至罹患某些職業病如駝背、氣喘、肺炎。試想，全家人圍著一支火把孜孜編網，小孩的眼力肯定大幅下降。而地方官員及教育官員縱然反對，但也無力禁止，有些比較體恤工人的工廠主人如Samuel Fuchs 之流，願意聘請醫生檢查代理人及工人健康，但這樣的雇主畢竟還是少數。

女性還是當時最主要的勞力來源。在Trhová Kamenice 有一條街名號稱「仕女之街」（Damenstrasse，今日的Okružní ulice），因為整條街的房子都進行過翻修，這是女性勞力的成果。1921年是全世界髮網工業最繁榮的一年，根據統計，捷克髮網工的數量在這一年高達7,157名，而其中就有6,172位是女性。這一年髮網的出口達7億2千萬捷克克郎，其中工資就占了5億克郎，約69.44%。我們很難斷言這些勞工是被剝削的，因為在中國，工資其實也占了本錢的七成（68.57%），比例相仿。然而在奧匈帝國內，盲女據說也參與了髮網的製作，接髮成線，但工資卻只是明眼人的一半，而這顯然就是剝削了。

在中國的山東工資也約佔七成，一磅的頭髮價值可以算成11墨西哥元，1磅的網（約1籮或120個網）價值35元，增值的包括經常費用、運費及製作修補勞力，工資約占七成，其實，這筆費用主要流入婦女及兒童，他們在過去除了只在家裡做苦工，很少有被雇用的機會，如今局勢因此轉變了。

無論如何，我們必須承認，在中國的山東或在捷克的高地，髮網業是一項實際的濟貧事業。

(本文摘自《髮辮走天涯》/時報出版)

【作者簡介】

李今芸

出生於嬰兒潮後段班，在臺灣大學待八年取得學、碩士，此後就在勞保及公保間流轉，有豐富的非學院經驗。人到中年時因緣際會地去斯洛維尼亞讀博士，繼續經濟史的研究，也快樂享受住在這一方沒有黑道的人間淨土。

留住四年後，依計畫取得盧布亞那大學（University of Ljubljana）歷史學博士，返國後到國立暨南國際大學歷史系任教，主要傳授世界史等課程，個人研究則以物質史及全球化為重點。喜歡帶領學生前往歐洲開眼界，前後共五趟。如今已從副教授講臺退休，以著述為樂。