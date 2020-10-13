在大部分人的印象中，貓和狗的性格差異非常大，兩者通常都會被視為彼此的「天敵」，不過現在有不少人家中都會同時飼養貓咪和狗狗，可愛的毛孩相互陪伴依靠的模樣，讓主人們看了都備感療癒。

大陸江蘇連雲港市一名飼主家中養了一隻4個月大的美國短毛貓「十七」和一隻2個月大的柯基「蹦蹦」，平時這對貓狗的感情就非常好，經常打打鬧鬧，飼主也會拍攝牠們的影片分享到抖音、微博等社群平台。

最近，一段十七和蹦蹦的影片在網路上瘋傳，從畫面裡可以看見，牠們原本都待在同一個狹窄的小木屋當中，接著蹦蹦就探出了腦袋，似乎是想要離開小木屋，然而下一秒十七卻伸出了自己的毛手，一掌拍在了蹦蹦的臉上，霸氣地將牠拉回小木屋裡、壓制在角落，期間蹦蹦也試圖露出腦袋想要掙脫，卻敵不過十七的熱情。

網友們看到這段可愛的互動影片都笑翻了，紛紛留言：「看得正快樂突然想到，連狗都有女朋友？為什麼我？」、「誰能救救小柯基」、「貓：你叫啊，你叫破喉嚨也沒人來救你」、「只要你不出去，我就是你的人」、「像極了不讓出門的女朋友」、「柯基：放我走吧，我們不會有結果的」。