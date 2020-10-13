爸爸帶孩子經常會鬧出一些讓媽媽哭笑不得的事情，就連動物也不例外。近日國外一名網友分享了一段有趣的影片，一隻貓媽媽正在餵奶，但趴在肚子上的卻不是牠的小孩，而是貓爸爸，飼主見狀感到非常傻眼，立刻把這位「搶小孩奶喝」的爸爸趕到旁邊。

這段影片是由網友「@kisses4kitty」上傳到抖音，畫面中貓媽媽正側躺在地上餵奶，但有一隻體型特別大的白貓佔據了正中心的位置，把其他小貓都擠到旁邊、壓在身下，甚至還有一隻小奶貓孤伶伶地站在窗邊，只用背影面對大家。

從影片上的文字可以得知，這隻大貓其實正是這一窩小貓的爸爸，但牠不但沒有負起照顧孩子的責任，竟還搶走原本應該屬於孩子們的位子，忘我地和孩子搶奶喝，飼主看到後非常傻眼，立刻抓起牠的後頸將牠移到旁邊，而這隻貓爸爸似乎還搞不清楚狀況，留戀地回頭看了一眼。

這讓人哭笑不得的場面讓飼主很無奈，在文中吐槽道：「牠以為自己還是個寶寶」；網友們看了影片後也都忍不住笑說：「真是貪心的爸爸！孩子應該先喝！」、「爸爸也餓了」、「看看那可憐的寶寶，只是站在窗邊抓耳朵」；也有網友推測，公貓可能是很小的時候就和自己的媽媽分離，所以才會有這樣的舉動出現。