在外繁忙工作後，如果回到家裡可以有可愛熱情的寵物來迎接自己的話，一天的疲勞一定可以消去許多，但如果是被這種「死亡凝視」的眼神所迎接呢？日本一名飼主日前返家後，突然感覺頭頂上有4道炙熱的視線緊盯著自己，抬頭一看瞬間笑翻了。

這名飼主「@kyou_back」家中飼養了4隻貓咪，平常牠們就非常喜歡在位於走廊的貓跳台上玩耍、休息。日前某天，飼主剛回到家中，卻突然感覺腦袋上被幾道炙熱的視線給緊盯，抬頭一看才發現原來是自家愛貓在用「眼神」來歡迎自己。

從飼主分享的照片可以看到，4隻貓咪不知道為什麼，全都擠在跳台的最頂端，其中還有3隻的下半身「共享」著透明的半圓形凹洞，讓腳掌上的肉球都清晰可見，牠們半瞇起眼睛凝視著飼主，慵懶的模樣像極了4個惡霸在脅迫飼主：「把你身上的罐罐交出來」。

照片曝光之後，網友們都被貓咪可愛的樣子給逗樂了，留言笑說：「看起來真的很喜歡這個位置，太可愛了」、「有一種『地獄三頭貓』的感覺」、「貓關主：如果你想通過這道門，請先擊敗我們！」、「看起來就像在說『你怎麼現在才回來？都幾點啦？該吃飯了！』」、「你已經成為狙擊目標了，快說有沒有帶罐罐回家」。