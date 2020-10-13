機車停在外面，最怕被別人亂放東西了！有網友就突然發現自己的機車無緣無故被人放了一顆肉粽，詭異情況讓他傻眼直呼「該如何是好？」沒想到文章PO上網後，有內行人就急忙解釋原因，並建議「要快去找法師約時間」。

有網友發現自己的機車被人放了1顆肉粽，不知道該怎麼辦才好。(圖/網友授權提供)

一名網友今（13）日在臉書社團「爆怨公社」發文，表示早上正準備要出門的時候，竟發現停在外面的機車被人放了一顆肉粽，從他附上的照片可以看到，有一顆沒綁好的粽子被擺放在機車座椅和把手中間，就像是有人刻意卡在那個位置防止它掉落似的。而且放眼望去，現場還有其他4、5輛機車都沒有，就只有他的車上有放。

詭異情況讓原PO忍不住向網友求救「早上要出門發現摩托車被放了一顆粽子，該如何是好…」。文章曝光後，不少人紛紛留言「當早餐」、「或許是有情人的愛心早餐」、「怕你騎車餓了」、「阿嬤放的，怕你餓」、「放隔壁車傳承下去」、「不知道為什麼讓我嘴角上揚」、「不錯啦 總比前車廂多一些垃圾好啦～」。

但有不少內行人指出，這是民間傳統的除煞儀式「送肉粽」，「送肉粽！好像是因為儀式的時候 有路過此路段 看到你的疑似有被煞到，所以放一顆肉粽幫你機車解煞」、「要找法師約時間地點路線送走肉粽」、「用符包起來，然後送到河邊還是海邊」。

據了解，「送肉粽」又稱為「送煞」或「喫麵線」，所謂「肉粽」、「麵線」都是台語的黑話，代表上吊之意。先民認為上吊死者怨氣最重，需藉由法會將繩索（代表吊死鬼的冤魂）送到海邊或是在河流的出海口燒掉，以達驅邪除煞之效。也有人稱「肉粽」指的「煞氣」不是死者靈魂，而是死者生前的怨恨與死亡過程中那段痛苦的意識，要把這種「煞氣」送走，才不會影響社區的安寧。