自然界就是這麼神奇！澳洲雪梨帕拉馬塔河南岸的荷姆布什灣（Homebush Bay），原本是一個繁華的貿易站，但之後卻沒落變棄船廠，不少退役的軍艦或船會被運至此，工人將有用的機件拆解並變賣，但之後棄船廠也跟著停擺，其中一艘待拆的艾爾菲爾德號（SS Ayrfield）也無人處理，沒想到如今竟變成一艘「漂浮森林」。

綜合外媒報導，艾爾菲爾德號1911年建於蘇格蘭（Scotland）後便航至澳洲，在第二次世界大戰中，主要作為美軍駐太平洋地區的運輸補給船，服役了60年，1972年退役後，被送往荷姆布什灣進行拆解，打算取出船內有價值的機件，或融化重新利用，艾爾菲爾德號原本也難逃被拆解的命運。

艾爾菲爾德號（SS Ayrfield）無人處理，如今竟變成一艘「漂浮森林」(示意圖/達志影像)

豈料艾爾菲爾德號抵達後不久，由於廢棄金屬的價值暴跌，導致棄船廠因此停業，也無人接管荷姆布什灣，沒有資金處理艾爾菲爾德號，導致它被擱置在水上，如今事隔將近50年，其船身部分已生鏽了，但紅樹林卻開始霸佔船體，在沒有人為干擾的狀態下，長出茂密的森林。

如今這些船也成為港口海景(示意圖/達志影像)

而在這個河道上，至少有7艘鏽蝕的廢棄船，自然形成森林，其中還包括111歲的SS Heroic，艾爾菲爾德號也是其中幾艘未遭嚴重破壞的船隻，如今這些船也成為港口海景，雪梨曾於2000年舉辦奧運，荷姆布什灣附近地區及水道，也被重新開發和規劃，所幸「漂浮森林」並未被重新規劃和移置，因為它不僅保存自然界的力量，也載著二戰時的歷史。