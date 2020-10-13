這隻蟾蜍的癖好好像有點特殊！國外一名女子在去年發現家裡出現了一隻蟾蜍，這位不請自來的小客人還因為太舒服決定長住下來，而牠選定的房間地點竟然是該名女子的球鞋！讓她無奈之餘還替蟾蜍貼出「勿擾」告示，以免牠被踩扁。

Jabba the toad snuggled into what now seems to be his shoe. 由 Sita Hood 發佈於 2019年8月23日 星期五

國外一名叫做胡德（Sita Hood）的女子，去年夏天的某一天突然發現家裡的門廊上出現一隻蟾蜍，還特別喜歡她的慢跑鞋，一天到晚都窩在裡面。胡德也很喜歡這隻小蟾蜍的拜訪，將牠取名為賈霸（Jabba），並在門口裝了燈，幫賈霸吸引新鮮的「蟲蟲自助餐」。

Jabba the toad on the door sill of the mudroom. 由 Sita Hood 發佈於 2020年5月10日 星期日

但等到天氣轉涼後，賈霸卻突然消失，本以為他們的緣分就此結束，沒想到隔年春天，胡德驚喜發現賈霸又再次出現在她的球鞋裡，她和朋友曾試著將牠放進花圃裡，但當晚賈霸還是自己默默爬回鞋裡，證明對鞋子這個住所真的是「真愛」。

Jabba the Toad working his way backwards into my shoe 由 Sita Hood 發佈於 2020年5月16日 星期六

胡德為了怕有朋友或家人會不小心將賈霸踩扁，還在門廊上貼上標語寫道「警告！這些球鞋是屬於蟾蜍賈霸的避暑小屋，請勿打擾謝謝！」文章曝光後，幽默的文筆加上賈霸張大嘴巴的逗趣表情讓網友全都笑翻。然而因為天氣最近開始轉涼，賈霸又再次消失，但胡德卻很期待明年牠會再訪她家的球鞋！