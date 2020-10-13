豹生性較為兇猛，通常不易被嚇到，反而經常是躲起來，等著捕食獵物的角色。克留格爾國家公園(kruger national park)一隻鬣狗(Hyena)，日前疑似聞到豹(Leopard)的氣味，想要緩緩靠近對方，這時豹也發現異狀，連忙轉過身秒被鬣狗嚇到。

豹疑似剛睡醒，餘光瞥到旁邊出現異物，才發現後面有一隻鬣狗(影片來源/youtube/Kruger Sightings)

克留格爾國家公園一名33歲嚮導傑森(Jason Joubert)，載著遊客欲前往西部薩比砂(Sabi Sands)，期間發現一隻雄豹趴在水溝旁，疑似才剛睡醒而已，正在梳洗自己的身體，因此他們便停下車觀看，豈料這時卻從後方，緩緩走來一隻鬣狗。

傑森表示「當時我們注意到，一隻雄性鬣狗正朝我們的方向前進，我認為牠應該是跟著豹的味道而來，鬣狗小心翼翼的接近時，由於豹正在認真修飾爪子，因此並未發現靠近者」，而鬣狗似乎放下了戒心，竟直接走向豹，而豹仍未發現異狀。

直到豹用餘光瞥到旁邊出現異物，嚇得趕緊跳了起來，傑森透露「豹慢慢地站了起來，幾乎仍呈現昏昏欲睡的狀態」，發現鬣狗靠近後，馬上面對面向對方咆哮，警告鬣狗要保持距離，由於豹鮮少被嚇到，嚇壞的表情與平常形成反差萌，因此也逗得車上遊客哈哈大笑，

傑森提到，幾秒鐘後鬣狗就繼續走了，因為牠也沒有理由，繼續呆在原地，已經失去捕食的機會，之後豹又繼續梳洗身體，「我們平時能看到鬣狗和豹的互動，但從來沒有像這樣的情況」。影片累積190萬觀看次數，不少網友笑著表示「相反的，豹也給鬣狗留下一生恐懼」、「鬣狗好像在說『我要不要來惡作劇啊』」。