蝸牛雖然一直以來都給人一種慢吞吞、脆弱的印象，但有些蝸牛可不是坐以待斃的乖乖牌！國外的研究團隊將好幾種蝸牛和牠們的天敵關在同一個密閉的盒子裡面，沒想到其中有2種蝸牛竟然有秘密絕招，可以在關鍵時刻給掠食者致命的一擊！

有2種蝸牛遇到天敵時竟然會使出秘密絕招反擊。(影片來源/YouTube/國家地理雜誌 National Geographic Magazine/如遭刪除請見諒)

《國家地理雜誌》日前在YouTube頻道上傳的影片中指出，一支國際的研究團隊將數種蝸牛和牠們的天敵步行蟲（carabid beetles）關在同一個箱子裡觀察，發現日本北海道的陸地蝸牛Ezohelix gainesi俄羅斯東部的Karaftohelix selskii蝸牛能用自身肌肉舉起身上的殼，擊退步行蟲。

從影片中可以看到，大部分的蝸牛只能將身體縮進殼裡躲避步行蟲的攻擊，但Ezohelix gainesi和Karaftohelix selskii蝸牛卻不停地甩殼敲打對方，打得步行蟲四處逃竄，最後只能躲在遠遠的角落。

日本札幌北海道大學（Hokkaido University）的生物學家森井悠太也在2016年針對蝸牛的防禦機制做出解釋，他指出，與其他透過簡單躲藏的蝸牛相比，這兩種蝸牛因為進化出了更寬大孔徑的殼，也相對為強壯的肌肉創造生長的條件，讓牠們可以憑藉肌肉在自己柔軟的身體周圍擺動軀殼。