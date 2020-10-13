大家都知道月老可以幫單身的人求得好姻緣，沒想到竟也有包辦處理「爛桃花」的業務。一名女網友日前陪朋友到月老廟參拜，當晚卻和男友分手，事後回想起來才發現一切都是月老冥冥之中的安排，忍不住直呼「真的很謝謝月老」。

一名女網友日前在論壇Dcard發文，表示她日前陪朋友到台中樂成宮拜月老，她雖然是裡面唯一一個非單身的人，但和男友感情很不穩定，交往過程中分合很多次，所以想趁機問問看月老對這段感情的意見。沒有到當她問月老「請問我這任男友是我的正緣嗎？」得到的是陰杯，再問「請問我們感情不穩定，要放棄這段感情嗎？」就得到聖杯。

最後她也向月老求得了一支籤詩。內容寫道「姻緣天註定，你要誠心接受，不要總是看不清事實，硬是要把事情搞得如此的複雜，心亂如麻的結果只會耽誤你自己的好事，如果經過改變，並沒有比原本來得好的話，那麼就該考慮趕緊回頭，因為唯有如此，問題方可迎刃而解」。

當晚她和男友約好8點半看電影，到現場之後卻發現自己看錯時間，2人其實是約10點半，只好先去男友家打發時間，正當她用男友電腦看影片時，注意到LINE的訊息狂跳，打開才發現裡面都是其他女生和男友的鹹濕對話，當下就決定分手。事後她回憶當時情況，表示「冥冥之中月老好像在幫我，讓我看錯時間（8點跟10點會讓人看錯真的不多.....）陰錯陽差讓我進入根本不常去的男友家，真的很謝謝月老」。

文章曝光後，網友都紛紛讚嘆月老廟實在太靈驗「好靈驗！籤上面還寫不要看不清事實」、「天啊恭喜你脫離噁男」、「斬桃花吧！之前陪朋友拜完龍山寺，我有順便拜，然後當時過沒多久就分手了」、「我也是拜完樂成宮月老，不到三天就發現某事而分手」。