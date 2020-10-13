新北市新店碧潭過去意外頻傳，因此也傳出抓交替的說法，讓人聽了不寒而慄。日前一名網友透露，學生時期曾在木柵讀書，因此一到暑假，就會與朋友揪到碧潭玩水，一次他單獨潛進水中時，發現水底發出亮光，讓他想嘗試撈起，沒想到竟被奇怪力量抓住，所幸被當時划船經過的遊客發現，才從鬼門關前被拉了回來。

一名有靈異體質的網友在《靈異公社》表示，過去曾在木柵讀書，因此一到暑假，他便會與朋友騎機車，到碧潭玩水消暑，當時朋友直接就脫衣褲下水，完全不在乎是否裸露身體，而他則是僅脫下上衣後，便獨自游離岸邊，笑著憶述「完全不管那些不要臉脫光的裸男，深怕萬一有人看見了，以為我跟他們是一伙的…」。

而他游離朋友後，便嘗試潛進水中，期間在水底看到一顆發藍綠色光芒的物體，他下意識便想將其撈起，好奇到底是什麼東西，豈料在靠近光芒時，他的褲子卻莫名被拉掉，讓他開始有些緊張，身體似乎也不聽使喚，「怎麼明明腳有用力踢，卻一直無法游前進」，提到雖然他並非泳將，但也擅長游泳，對於這個異狀，嚇得他想趕緊離開。

但詭異的是，身體卻不斷往下沉，「腳踝很明顯的感到有一隻手在拉扯，在水裡我是越踢越著急」，一直快要無法呼吸，且已經大口的喝進水了，他一邊拉著褲子一邊亂踢，但卻仍無能為力，發現水底下的光芒似乎離他越來越近，而且光芒也越來越亮，「依稀記得那時，有一種被釘子定住的體會」，他也確定自己當時仍保持清醒狀態。

男網友憶述，當時他快要無法呼吸，且已大口的喝進水了，一邊拉著褲子一邊亂踢，但卻仍無能為力(示意圖/達志影像)

就在原PO快不行時，突然有好幾雙手，合力拉著他的肩膀，將他拉上槳划小船，隨後他也吐了一攤水，呼吸非常急促，而上船後他才知道，當時同行友人到處找他，但卻一直找不到，只能在岸邊呼喚他的名字，正巧有遊客划小船經過，驚覺水面上有異狀，才發現他溺水，趕緊將他救起。

原PO發毛的表示「到現在我仍不知道，水底發著藍綠光芒的是什麼東西，而拉住我的腳的那隻手到底是誰的手？我想應該是水鬼無誤了，難道還有比這個更合理的解釋嗎？」。也有人分享溺水經歷，「我記得沒錯的話，很多溺水的，幸運被救起來還活著的，都自訴看到很吸引人的東西，然後就『好奇』想去抓，結果就...就像釣魚的原理一樣，我學妹也是好奇寶寶」、「溺水超可怕的，至從我國小溺水之後，我變得很怕水……還好你命大被救起來」。

但也有人認為，穿長褲游泳可能是溺水原因，表示「看了這狀況，是可以用合理的科學解釋，或許是褲子沾水下滑，你腳被褲子吸住掙扎。不過當然無形眾生一定存在，還是要尊重祂們，因此不要因為自己的疏忽，怪說是祂們在抓交替」，過去也曾有網友提到「碧潭本身是個大漩渦，底下有大洞，一旦落水很容易被往下拉，連游泳健將也插翅難逃」。