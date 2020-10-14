蜘蛛的外型較不討喜，再加上部分種類具有劇毒，因此不少人都非常害怕蜘蛛。近日，一名澳洲網友就在自家後院發現了一隻渾身毛茸茸的「巨型8腳怪」，他好奇地拍照上網詢問種類，但其他網友看到照片後瞬間被嚇翻，崩潰地說：「如果是我，我會直接嚇到原地去世」。

根據外媒報導，這名澳洲網友日前在論壇《Reddit》發文，他說自己在住家的後院發現了一隻蜘蛛，想知道牠是哪一個種類，並且附上了一張自己拍攝的清晰照片。只見畫面中，一隻全身長滿灰棕色毛髮的蜘蛛正站在由泥土和樹葉、枯枝所搭建而成的洞穴口， PO主也表示自己拍完這張照片後，蜘蛛就快速跑回洞穴裡。

雖然並沒有清楚的比例尺可以比對這隻蜘蛛的大小，但看起來牠的體型非常龐大，讓不少網友看到照片後都嚇到全身發毛，紛紛留言：「難道牠不是《哈利波特》裡面的『阿辣哥（Aragog）』嗎？」、「請告訴我你在哪裡生活，我以後絕不會再去」、「我絕對不希望我的後院也出現一隻這樣的蜘蛛」、「如果是我，早就直接嚇到原地去世」。

但仍有專業的網友幫忙解答PO主的問題，推測這可能是一隻「狼蛛」，據悉狼蛛行動相當敏捷、性情兇猛且具毒性，有些種類的狼蛛毒性很強，可以毒死一隻麻雀，日前就曾有人目擊到狼蛛吞食鳥類的驚人影片。