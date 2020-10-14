雖然在比較偏僻的地區經常會看到一些少見的生物，但出現在車站檢票口的「小龍蝦（克氏原螯蝦）」還真的是第一次遇見！日本一名網友近日在推特上分享了一張照片，只見一隻體型嬌小的小龍蝦堅定地站在驗票口前，高舉著自己的雙螯，看起來就像是在阻擋人們通過，讓網友全都笑翻了。

這名網友將照片分享在推特「@mikan_uiro」上，可以看出他當時正準備從車站內出去，但在接近檢票口的地板上卻有一個小小的生物站在那裡，仔細一看才發現居然是一隻「小龍蝦」，牠面對著鏡頭、高舉著自己的雙螯，就像是在阻止人們從這裡通過。

推主事後也在留言中補充，表示這隻小龍蝦真的非常勇敢，就算有人靠近也還是堅定地站在原地沒有逃跑，但因為如果讓小龍蝦一直站在這裡，之後經過的人很可能會沒有注意，就不小心踩到或踢到牠，所以最後推主也讓牠移動到附近的田地裡。

不少網友看到照片都覺得相當驚訝，紛紛笑說：「野生的龍蝦小兵跳出來了」、「龍蝦小兵，就決定是你了！使出泡沫光線！」、「所以說為什麼這裡會有小龍蝦啦！」、「太可愛了吧，一點威嚇力都沒有」、「第一眼看到我還以為是張開翅膀的蟑螂」；更有神人展開了一場P圖大賽，每張圖看起來都毫無違和感，讓大家看到後忍不住哈哈大笑。