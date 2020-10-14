近年來，民眾動保意識提高，但路上依舊隨處可見流浪動物，就有網友透露，好幾次在路上看見貓咪橫衝直撞，甚至朝著行進的車子撲去，讓他不禁好奇「為什麼貓這麼不會過馬路？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出背後「殘酷本能」讓人心疼。

原PO今（14日）在PTT「八卦板」PO文指出，已經無數次看見路上浪貓過馬路時橫衝直撞，「也不像狗會看一下，而且嚴重懷疑牠們是不是故意的，好幾次都是路上沒車不衝，一有車就衝，還專門往車撞！還有好幾次我看到貓都慢慢騎，甚至停下等，牠就蹲下來不跑了…牠到底是啥意思！」

貼文一出引起不少人共鳴，紛紛留言回應「自己注意，貓貓最大」、「貓的動態視力比我們強多了，牠們看汽車的速度大概就跟我們看腳踏車差不多吧」、「真的很奇怪耶！我都停下來了還硬要往車頭撞」、「貓智商比狗低啊」、「之前就有研究，貓智商沒有狗高，不會等待，以為自己速度勝過一切」、「一堆野貓都待在原地沒事，但等車接近了才衝上去雷滿臉」、「貓過馬路真的很抖，看到車不是亂跑就就是呆住」。

也有知情網友點出真相，直言貓咪的「追光」本能，讓牠們常常陷入危險之中，「你說的是晚上吧，牠們會追光，已經看過好幾次貓這樣被撞死的了」、「牠們視力很差，看不到車子，只能看到車燈」、「貓就是看到車燈會衝，所以石虎才一直被撞啊」、「貓真的比狗笨，也保留更多的野性，黑暗中撲向光源算本能」。

事實上，貓咪是天生的大近視，只能分辨黃色和藍色，但牠們擁有絕佳的動態視力和夜視能力，貓的視網膜上有許多的桿狀物和感應器，用來感知光線，因此貓眼就比人眼更能適應黑暗的環境。其夜視能力是人類的6到8倍。