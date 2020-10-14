今年新生的大貓熊寶寶「圓寶」，有不少遊客都會直接叫牠「小貓熊」，作為一種可愛的稱呼，但臺北市立動物園就澄清，「大貓熊」和「小貓熊」其實是兩種完全不一樣的的物種，只不過因為趨同演化的關係，生態習性出現了許多相似之處。

很多遊客會以「小貓熊」來稱呼大貓熊寶寶(圖/臺北市立動物園提供)

大貓熊和小貓熊的前掌都有6指(圖/臺北市立動物園提供)

園方指出，大貓熊和小貓熊在演化上並非系出同門，而是由於為了適應環境所衍生的「趨同演化」的關係，讓兩者在生態習性上出現了不少相似之處，像是大貓熊和小貓熊的前掌都有6指，特化的腕骨形成第6指（或稱偽拇指），而這個長在腕上的第6指讓牠們增加了抓握竹枝的能力；此外牠們也都會「擦屁股」，利用肛門腺來標記領地、劃定地盤。

樹棲的小貓熊有長尾巴保持平衡(圖/臺北市立動物園提供)

除了這些相似點外，大貓熊和小貓熊也有很多不同之處，樹棲的小貓熊長有長尾巴來保持平衡，牠的毛髮通常為咖啡色系，因此有紅貓熊、火狐狸的別稱，而且跟浣熊也更有親緣關係；至於黑白色系的大貓熊更常在地面上活動，尾巴短，和熊科動物的親緣關係較為接近。

小貓熊又分為2種：「中華小熊貓」和「喜瑪拉雅小熊貓」(圖/臺北市立動物園提供)

今年2月26日，大陸的研究團隊在《Science Advances》期刊發表文章，根據基因分析顯示，布在四川、雲南、緬甸的「中華小熊貓」，和另一種臉部毛色偏白、尾巴環狀條紋較不明顯、主要分布在喜馬拉雅山、西藏、尼泊爾、印度和不丹的「喜瑪拉雅小熊貓」有明顯的遺傳差異，其實兩者是不一樣的種。

目前小貓熊野外族群數量不到1萬隻 被列為「瀕危」(圖/臺北市立動物園提供)

只不過目前在國際自然保護聯盟（IUCN）及瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）上還是維持同一種小貓熊。此外，小貓熊曾一度遍佈歐亞，現在只侷限在青康藏高原南部及東南部 2200公尺到4800公尺高度，被列為「瀕危」的牠們野外族群數量不到1萬隻，族群危機程度令人擔憂。