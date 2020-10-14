「感覺以後戴耳機都會有陰影了…」國外一名男子日前帶上耳機後一直覺得怪怪的，拿下來檢查後才發現其中一耳躲了一隻巨型蜘蛛，當場嚇得將耳機丟在地上，之後無論怎麼敲打耳機，該隻蜘蛛就是不肯出來，讓他不知道該如何是好。

在 Instagram 查看這則貼文 Olly Hurst（@olsta05）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 3 日 下午 11:31 張貼

來自澳洲伯斯（Perth）的男子赫斯特（Olly Hurst）是一名水管工，日前他在工作時照常戴上耳機，卻一直覺得耳朵癢癢的，將耳機摘下來檢查後竟發現裡面藏了一隻巨大的獵人蛛（huntsman spider），當場將他嚇瘋。

赫斯特在他上傳的影片裡表示「我絕對感覺到有什麼東西在我的耳邊搔癢」接著可以看到一隻巨型獵人蛛安穩舒適的躺在耳機裡，任憑他怎麼敲打、甩動，蜘蛛就是不願離開，讓赫斯特無奈直呼「真的好討厭，牠不肯出來，看來牠在裡面待得很開心」，最後只能傻笑宣告放棄。

影片在網路上曝光後，不少網友紛紛留言「我最恐怖的惡夢成真了」、「好險你有注意到」、「這個耳機應該要燒掉了吧…」據了解，獵人蛛又稱為亨斯邁蜘蛛，不像普通蜘蛛一樣以織網捕獵，是以快速狩獵的技巧而有獵人的稱號。他們以蚊蟲為食，除非必要否則不太會主動攻擊人，如果被咬傷，毒液也不會對人類造成危險，但因為身形十分巨大，所以經常嚇到人。