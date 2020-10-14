經常可以在公司或公共場合看到清潔人員貼在門上的公告，提醒使用者發揮公德心，留給其他人一個乾淨的環境。但一名女網友日前在某辦公大樓卻看到一張怨念超深的公告，讓她忍不住笑稱「上個廁所害我笑到不行」。

有網友在廁所看到清潔人員充滿怨念的提醒公告。(圖翻攝自FB/爆怨公社)

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示她日前到北市某辦公大樓上廁所，看到門上一開始的公告寫道「請發揮公德心，各位美麗大方的小姐們，如果不使用馬桶蓋的話，記得如廁前將它掀上去，不要造成下一位的困擾」後面也陸續貼了幾張客氣勸導的告示。

但似乎是情況都沒有得到改善，清潔人員終於爆氣貼了一張最新公告在最上面，並寫道「如果不使用馬桶蓋請掀起來好嗎？不要噴的到處都是好不好，已經好言相勸這麼多張紙了，不要連最基本的禮貌都做不到好不好，用髒馬桶蓋是不會擦一擦是不是啊？到底要講幾次啊？蛤～是要派人站在門口檢查是誰使用完畢造成的是嗎？都幾歲了啊還要人教嗎？」

充滿怨念的語氣讓原PO忍不住笑稱「撿到槍？上個廁所害我笑到不行，好想看派人去檢查然後抓到兇手的樣子」文章笑翻一票網友也引起不少人的共鳴，紛紛留言「怨念很重」、「沒事…還有往天花板噴的…可能是會飛的吧」、「對不起我笑到肚子抽筋」、「哈哈哈哈好氣！ 我也不懂不用馬桶蓋為什麼不掀起來！」、「不坐就掀馬桶蓋很難嗎？每次都在幫別人擦滴在上面的尿、血…就怕下一位上的以為是我滴的！」。