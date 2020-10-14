台海局勢近期呈現緊張狀態，對此，有網友就指出，台積電是科技業的龍頭，也是許多人心目中的夢幻職業，如果真的開打發生戰爭，讓大陸拿下台積電，那豈不是全世界都要跪了？文章一PO出也立刻在網路上掀起熱議。

一名網友在PTT八卦板以標題「陸拿下台積電，全世界是不是跪了？？」發文，表示台積電有全世界最強的晶片製造技術，在許多科技產品裡面都有使用，可以說在未來的科技領域內佔了舉足輕重的角色。這也讓他不禁好奇猜想，如果今天台海真的發生戰爭，大陸不僅拿到領海區域，也拿他們最缺少的科技之一，直呼「全世界不就要跪了嗎？」

文章曝光後掀起熱議，許多網友紛紛留言「台G重要的是人，不然大陸錢跟技術都有，還不是弄不起來」、「只有台積電選擇合適的代理人，沒有人可以掌握台積電」、「不會，台積電會被併入國企然後就爛掉了，結案」。

此外也有不少內行人也點出美國是其中關鍵「就算今天大陸無痛拿下台灣，台積電收歸國有，所有台積電員工都在，只要美國制裁，一樣搞不起來啦。別說更新製程的技術直接中斷，三星、intel過2年就超車。就算是現有的製程，耗材不給你維修料也是沒2年就壞得亂七八糟了。」、「有那麼簡單嗎？做晶片不是還要用到一堆美國授權的技術？不授權你也不能做」、「老美會處理這個問題der」。