季節交替的時候氣候變化大，不少人一不注意就出感冒症狀。不過有民眾去看醫生之後，發現藥袋上的竟然表示會有「幸福的錯覺感」的副作用，忍不住PO網分享。不少網友看了紛紛搞笑回應「給我來一點」。

一名網友在論壇Dcard以標題「醫生開的藥...幸福感」發文，表示同事最近感冒去診所看醫生，收到藥袋後稍微看了一下成分和副作用的說明，沒想到卻意外發現其中一項副作用竟然是「幸福的錯覺感」，讓原PO忍不住傻眼直呼「幸福的錯覺感！！！！怎麼感覺像是在吃毒品一樣…」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛幽默回應「這個藥讚喔給我來一點」「就是吃藥之後會突然產生自己擁有三十億資產的錯覺嗎」「我還不吃爆」「我要幸福的真實感 有這種要嗎？我想來點」「我好想吃 全世界都應該吃」。還有人分享自己的藥單上寫的是「不愉快的味道」。

事實上之前就曾經被其他注意到的網友拿出來討論，有藥師就曾表示「幸福的錯覺感」是從原文「false sense of well-being」翻譯，其實是指服用「Sumincon」第一代的抗組織胺用藥後「嗜睡，大腦感覺鈍鈍的」的副作用，而該藥主要作用是防止釋放組織胺，能抑制副交感神經的作用，功能為止癢、抗過敏、抑制流鼻水等。