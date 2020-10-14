知名網紅作家黃山料日前寫的一篇文章「月薪25萬元的人和月薪3萬元的人，煩惱都是相同的」掀起軒然大波，引起網友論戰。對此有人就認為月入25萬根本沒什麼人能達到，好奇是不是只有醫牙這2種高收入的職業才辦得到？

一名網友在PTT八卦板以標題「月入25萬是不是只有醫牙辦得到？」發文，表示最近一直在報導「月入25萬快樂論」的新聞，不僅在網路上討論度超高，連長輩圈都有在轉傳該則文章。但他去參考各家人力網和網路徵才文，發現只有醫、牙2種職業才有這種薪資，質疑「月入25萬根本沒什麼人做得到吧？」

文章曝光後，不少人紛紛提供身邊朋友的例子「有認識的人在當新娘秘書一個月可以20幾萬.....」、「頂級外商也有吧」「會開到25萬的通常都內部直接升上去，哪會到104開缺」、「真的是以管窺天...一年三百萬的人很多啦」、「認識個藥廠業務，去年收500多萬 QQ」、「業務很多，另外公司管理階層很多也都有這薪資 你認識的人太少了」。

其中有大多數的網友都推「科技業」和「律師」2職業賺超大「竹科工程師一堆都有，還比醫牙更快達成」、「科技業比醫牙早退休，不用工作一輩子」、「科技業加年終隨便都一大堆吧」、「律師的上限是你沒辦法想像的」、「律師絕對超過很多，之前當法助的律師超廢也月入幾十萬」、「律師年收600、1000的大有人在」、「律師隨便都有好嗎，你怎麼會相信統計資料」。