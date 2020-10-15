隨著共機頻頻擾台，近來兩岸關係緊張，對此就有網友不禁好奇，從第二次世界大戰至今，「有沒有比核彈更強的武器啊？」貼文一出隨即掀起熱議，不少網友4字揭露殘酷現況，直言「去看看現在死了多少人！」

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，「從第二次世界大戰到現在都多少年了，為什麼沒有出現比核彈威力更強的武器啊？還是其實有，只是美國藏著不跟我們說？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「AK-47殺的人比核彈多太多了」、「太空投射鎢棒啊，還沒得防，變種部隊演過了，還有氣象戰」、「髒彈啊！灑一坨已經開始輻射的反應爐核心下去，直接滅國」、「自由鋼彈啊！沒爆就很強，爆掉還會核爆」、「反物質彈，不用1公克就可以消滅地球了」。

不過也有不少人一面倒直指「新冠肺炎」是當今最強武器，「新冠肺炎不是示範給你看惹」、「細菌戰吧，例如新冠肺炎」、「都殺幾百萬人了」、「新冠肺炎啊！連求償都不知道能不能勒，無痛進攻各國直達元首」、「新冠肺炎，經濟損失都幾發核彈了」、「生化武器低成本有效，還可以秘密施放」、「病毒啊，現在不是演給你看了」、「去看看現在死了多少人」。