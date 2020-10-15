父母是孩子們生命中最重要的導師之一，他們在小時候經常都會模仿父母的行為，因此身為大人必須特別注意自己的言行。英國一名1歲女童近日就闖進廁所，想要模仿爸爸抹髮膠，沒想到竟拿錯了道具，變成「恐怖小丑」，媽媽回家看到後瞬間崩潰。

根據外媒報導，事發當天媽媽克絲蒂（Kirsty Saward）有事出門，只留下了爸爸盧克（Luke）照顧他們的雙胞胎女兒梅西和伊娃（Maisie and Eva），年僅1歲的梅西趁著爸爸不注意，偷跑進廁所中想要模仿他「抹髮膠」，沒想到卻不小心拿錯了道具，竟將「脫毛膏」塗到了頭上。

Here's the little one who got her hands on hair removal cream and now looks like Pennywise the clown! pic.twitter.com/ZY8eYkTNDD — Steve & Karen (@TheSandK) October 12, 2020

等到盧克發現後他立刻沖洗掉梅西頭上的脫毛膏，不過早就為時已晚，她額上一大片頭髮因此脫落，露出了光潔的額頭和頭頂，盧克只好無奈地打電話和老婆報告這件事，但手機壞掉了，話只說到了一半，所以克絲蒂還以為梅西只是用剪刀剪壞了自己的頭髮。

但當她回到家中，看見女兒高至頭頂的髮際線後瞬間崩潰，抱著梅西哭了1個小時的時間；但梅西似乎非常喜歡自己的新髮型，更有網友看到照片直言這個髮型很像電影《牠》裡面的小丑，目前克絲蒂只能將旁邊的頭髮橫著梳，用髮夾等物品來遮擋這塊「禿頭」，她也期望在明年天氣變暖的時候，梅西的頭髮可以重新長好，不用再戴帽子了。