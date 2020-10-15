2020年是求職市場極為特殊的一年，年初因新冠肺炎疫情爆發導致企業人力需求快速緊縮，直到下半年因疫情趨緩，企業徵才需求又猛然暴漲，呈現兩極現象。造成不少畢業生放棄找工作轉而報考研究所，也有部分上班族不敢轉職或離職，就怕斷炊。不過還沒找到工作的新鮮人、苦於無薪假的一般員工、延遲轉職計畫的上班族都不用氣餒，其實2020年的求職戰場，才剛開始。

根據104人力銀行資料顯示，疫情對求職市場的影響早在五月就逐漸減緩，原本從二月開始急速下跌的職缺數反轉向上，七月新鮮人全職工作職缺數更回升到近31萬個，接近一月時的職缺數。加上政府的振興計畫如三倍券、國旅補助等陸續上路，使企業對市場感到樂觀而重新展開招募。勞動部於八月調查全國三千多家員工規模在30人以上企業的人力需求情形，就發現其中預計增加人力者有20.1%，將釋出4萬多個職缺。

因此不少企業選在七月後擴大徵才，舉辦大型招募活動，各縣市政府更卯足全力舉辦就業博覽會，幫助振興地方經濟。以台中市為例，9月12日舉辦的「職缺3000 振興就業博覽會」吸引風能產業、半導體產業、旅宿業、餐飲業及媒體業等63家企業聯合徵才，初步媒合率近七成，顯見就業市場已恢復生機。

不過疫情對就業市場帶來的影響與餘波不僅限於職缺數的變動，各產業招募趨勢也出現變化。

疫情催生零接觸經濟 人才供不應求

最直接受到疫情衝擊的當屬醫療產業，包含第一線的醫療照護人員、醫事檢驗、疫苗研發相關的研究人員等，人才需求持續居高不下。光是今年三月的新登記求才需求即高達五千多人，其中「照顧服務員」與「護理師／護士」占總求才人數七成六，創下2004年迄今求才人數最高紀錄。

在醫療產業外，疫情對民眾最大的影響就是促成零接觸經濟、商業活動線上化，帶動電子商務、企業數位轉型、視訊溝通等，也連帶使得企業大舉招募軟體工程人才。

《104職務白皮書》顯示，2020年每位軟體工程求職者平均能得到近7個工作機會。包括企業完成數位轉型所需的全端工程師、DevOps工程師、MES工程師職缺數在近五年的成長幅度都大於50%，平均月薪更高於五萬元，達薪資總排名前五分之一。且企業數位化使資訊安全問題逐年受重視，資安工程師也將成為下一個熱門職務。

零接觸經濟也促成金融產業逆勢成長，由於平日的分行業務不會因疫情而減少，且政府推出紓困措施，促使銀行的貸款業務增長，反而造成人力不足，人力需求從疫情爆發初期就不見緊縮。

不少大型金控也趁國內企業大量增加數位金融需求時，開拓數位銀行業務、為海外拓點做準備。中國信託金控今年的實習計畫就首度新增東南亞僑外生招募計畫「iSEA Program」，預計招收15位學生參與實習。搭配為期半年的線上徵才博覽會，儲備幹部的總申請人數較往年增加一成、實習生人數增加三成，反而在就業寒冬的今年創下歷年新高。

解封促商機 服務業招募動起來

疫情影響外出用餐、跨國跨城市的出遊意願，重創實體消費，不少服務業為因應營收下滑，停止新進人員招募或讓員工放無薪假，尤以餐飲、休閒服務及觀光業為最。如今台灣疫情控制得當，六月政府宣布解封，並碰上端午節、暑假、中秋、雙十國慶等長假期，促成國人的報復性消費，服務業開始復甦。根據勞動部統計，住宿及餐飲業有超過三成企業認為未來需求市場將擴大，因此為補充人力，將釋出職缺、擴大徵才。

此外，百貨公司、超市、量販店等零售服務業，也因人潮回流而展開招募。據勞動部統計，十月批發及零售業的人力需求達3487人，為所有產業中第二高，且九月底開始碰上周年慶檔期，有二成七的企業認為需求市場將擴大，因此產生人力需求。

疫情也開拓零售的另一種商機，也就是網路銷售。雖許多人不願意出門消費，但民生用品的需求不會減少，民眾轉而透過網路管道購買。根據經濟部統計，2020年上半年若業者提供網路銷售服務，營收年增加0.5%；未提供的業者，營收則減少5.4%。且上半年的零售業網路銷售額為1587億元，年增17.5%。不少電商大舉徵才，PChome網路家庭就在四月釋出300名職缺，486團購網也陸續展開徵才活動，直到八月仍有新的人力需求，並祭出試用期5.5萬待遇搶人才。

搶搭今年最後一波招募 如何脫穎而出

想趕上2020年的求職潮，建立求職者第一印象的履歷最為關鍵。提供清晰的照片、流暢且內容充實的自傳與語言證照能大幅度加深企業對求職者的印象。yes123求職網調查發現，超過半數的企業對於未附照片的新鮮人履歷感到不滿；若附照片，則有九成六的企業優先考慮面試。

其次，有七成二的企業曾收過空白自傳，並有四成企業對此感到不滿。但不是附上自傳就一定能替履歷加分，若自傳內容套用既定範本、未描述對工作的想法與專業技能、看不出個人特色，反而會使企業認為自傳還有修改空間，拉低印象分數。

想從眾多競爭者中脫穎而出，附上一張證照證明自己有堅強的即戰力是最有效的方式。根據1111人力銀行的「企業最愛大學2020問卷調查」，發現有44%的企業偏好新鮮人提供語言證照，企業可透過證照理解求職者的能力是否足以應對職務需求，相對能減少用錯人的可能。

各種語言證照中，以檢驗考生在國際職場英語溝通能力的多益英語測驗最受企業歡迎。《2018年台灣大型企業人才國際化及外語職能管理調查報告》顯示，有36%的企業選擇使用多益系列測驗，掌握員工實際的英語程度，更有62.1%的企業以英語測驗成績作為新進人員的招募標準。

因疫情動盪的2020年，求職市場波濤洶湧，但危機也能帶來轉機，趁企業恢復徵才的時候，把握機會讓自己被看見，你準備好了嗎？