人們對於外太空的神祕事物都感到非常好奇，隨著科技的發展，也越來越多不明飛行物的目擊事件，近日，日本鹿兒島上野城的24小時直播影片就拍攝到了多個不明光點編隊飛越火山上空的畫面，引起網友熱烈討論。

日本鹿兒島上空拍攝到不明光點飛越(影片來源/YouTube/Vaultteam6)

根據日本《mnsatlas》報導，鹿耳島市上野城有一個提供24小時實時監控的影像服務，原本是為了紀錄櫻島火山的狀況，但有不少民眾也會透過這個影片來觀看上野城一年四季的變化，然而在本月5日這個監控影片卻拍攝到了一段驚人畫面。

從影片中可以看到，最開始有一個發著白光的亮點從畫面右方飛過空中，過不了多久，它的後方又跟了由多個光點所形成的「編隊飛行物」，它的光線隨著移動過程不斷閃爍，兩者就這樣越過了火山的上空，最後消失於畫面左側。

這個罕見又神奇的畫面很快就引起網友熱議，有人認為後方的多個光點UFO很可能正在追逐前方的UFO；但也有人覺得前方的UFO是「母艦」，後方跟著的則是它的「小型飛行器」。

事實上在過去，世界上的某些火山活動開始變得活躍時，就有不少不明光點目擊的相關事件，曾經櫻島火山噴發前，在山腳下就有發現過不明白光，只是消息都未獲得官方證實。