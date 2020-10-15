現在有許多女性出門都會化妝，但有時可能皮膚狀況不好，會出現無法上妝的情形。近日一名女網友發文抱怨，自己因為膚況很差，所以一陣子都沒怎麼化妝，想讓皮膚休息一下，結果男友不但嫌棄自己「素顏不好看」，還因此帶前女友去和朋友聚會，讓她氣到不行。

這名網友在《靠北星座》上發文，她表示自己最近的膚況不好，在醫生的建議下已經有一段時間都沒怎麼化妝，前陣子剛好中秋節，男友約她和朋友一起烤肉，但卻千叮嚀萬交代一定要化妝。

PO主只好向男友解釋，自己的膚況真的不適合化妝，但男友卻執意要求，「大家都要帶女友去，你不化妝能看嗎」，她無奈提出自己不要出席的建議，沒想到男友卻更加生氣，直指朋友都會帶女友出席，「你是要讓我難看嗎？」，兩人最終不歡而散，PO主也真的沒參加那場烤肉聚會。

然而，事後卻聽聞男友帶著前女友出席，讓她瞬間爆氣，立刻私訊質問男友，但對方卻表示兩人只是朋友，還將過錯推到PO主身上，「是你自己不化妝，不然我早就帶你去了」，最後甚至狠嗆：「你又不是不知道你素顏的樣子，我怎麼敢帶你去」。

此則貼文曝光，網友們也紛紛給出建議，「你沒放生的話，真的是在做善事」、「乖，這是一定要分手的，不分就是妳的問題了」、「自私又不尊重你，麻煩放生」、「他可以帶前女友參加活動，妳可以帶下一任男友參加聚會」、「聽大家的，放生吧」。