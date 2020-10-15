現代人喜歡養寵物作伴，一名住在美國的台灣人今（15日）透露，稍早家中發生不可思議的靈異現象，愛貓竟然突然被不知名的力量「憑空拖去撞牆」，嚇得瘋狂炸毛並且對著廚房嘶吼，讓她又驚又怕，直呼「現在這邊下午3點欸，還是白天！」

原PO在臉書社團《靈異公社》PO文分享詭異的靈異現象，指出家中有一黑一白兩隻貓咪，當時黑貓突然在客廳狂叫，她回頭一看竟然撞見白貓像是被拖行一樣，一路被拖到廚房，她隨即追上前查看，沒想到白貓卻「碰一聲」撞到牆上，接著兩隻貓一起對著廚房牆壁不斷嘶吼、炸毛，黑貓甚至「跳到牆上打牆壁 」。

毛骨悚然的遭遇，讓她心有餘悸，「這邊住了一年多，第一次發生這種事！而且現在這邊下午3點欸，還是白天！」嚇得她立刻放佛經驅邪，也不斷安慰自己還好下個月就要搬家了，也幸好貓咪沒事，「不然我就跟祂拼了！」

貼文一出網友全嚇傻了，紛紛留言驚呼「國外都這麼兇的嗎」、「這樣這位飄飄算是很兇的，因為有辦法抓貓」、「我的黑貓也會一直對空氣哈氣，害我現在都莫名害怕」、「你的遭遇真的符合美國鬼片情節，因為美國鬼片都是用拖行的」、「國外的鬼好像都很喜歡拖行這招」。

不過也有人認為「放佛經只會引來更多」、「你心裡默想大廟的一尊正氣武神，心裡默唸請祂來幫助，也比佛經好用的多」、「放聖經！美國的可能聽不懂中文」、「別放佛經，去教堂拿2本聖經，1本放廚房1本放客廳，應該能撐到搬家」。