現代人養寵物，多半將其視為家人，美國就有一位女飼主，先前發現自家貓咪去世後，悲痛的將牠埋葬在後花園，沒想到2小時後竟然看見「死去的貓咪」出現在窗台，讓她十分錯愕，於是又急忙挖開墳墓確認，這才意識到自己誤埋了別人家的貓。

「我的心情就像經歷了雲霄飛車…」美國藝術家艾瑞克（Eric Sc​​hmidt）本月13日在推特上分享數張家族群組的對話紀錄，只見他的父親提到，家中飼養的貓咪前一天失蹤，「你們的母親開車在附近到處找，後來在家附近的街道上發現了牠的屍體…她現在情緒非常激動。」希望艾瑞克和他的姐姐盡量多安慰自己的母親。

沒想到2小時過後，父親又再次傳來訊息，提到在替貓咪辦了一場美麗的葬禮之後，當他們夫妻倆回到屋內做其他事，他下意識的向窗戶瞥去，「結果你們猜是誰在盯著我看？沒錯！就是我們的貓咪！原來我們剛才誤埋了別人家的貓…」語畢還附上母親抱著「失而復得」的愛貓照片，證實貓咪還健在。

本以為烏龍事件到此結束，不久後母親又私訊艾瑞克，坦承自己將屍體挖出後，又將其帶到獸醫那邊掃晶片，想找出牠的飼主，「結果牠身體不但沒有晶片，而且還是一隻野生兔子！我實在太糗了！千萬別告訴別人這件蠢事」。

超曲折離奇的烏龍事件被艾瑞克PO網後，網友全笑翻了，貼文吸引逾78萬網友按讚、10萬分享，紛紛留言直呼「太扯了！你媽媽搞混自家的貓就算了，還分不清楚貓跟兔子的區別？」、「這具屍體是有多殘破不堪，你媽媽才會誤會？」、「這實在是太超現實了」、「都2020年了，還真是無奇不有啊」。