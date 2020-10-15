新冠肺炎疫情仍持續在全世界延燒，有不少人的工作也因此受到影響，收入跟著變少，甚至是被裁員，近日就有一起因為疫情而產生的悲劇。日前，在美國印地安納州發現有一隻德國牧羊犬被綁在樹下，項圈內還藏有一張紙條，寫明了主人遺棄愛犬的原因，字裡行間流露出的不捨和無奈讓人看了都忍不住鼻酸。

根據外媒報導，近日有人在樹下發現了一隻遭到遺棄的狗狗，牠的項圈中藏著一張紙條，裡面寫道牠叫做羅蒂（Roadie），是一個精力充沛的女孩，原本的主人非常愛護牠，但卻因為疫情的關係失去了工作和房子，不得已的情況下才選擇棄養羅蒂，希望能有好心人收養牠，並且好好愛護牠。

約翰遜縣動物管制局局長麥可（Michael Delp）接獲消息後，立刻前往現場將羅蒂帶回收容所，他透露自己閱讀紙條時趕到一陣鼻酸，但同時也擔心這是一起惡意棄養，於是立刻動身查證，發現原飼主確實有苦衷。

關於羅蒂的悲傷故事在網路上傳開後，有許多人紛紛前來詢問領養事宜，消防部門的負責人傑瑞米（Jeremy Pell）也看見了這則消息，剛好這幾個月來，他一直在尋找合適的搜救犬，於是前往收容所為羅蒂進行測試。

最終，羅蒂以優異的成績通過試驗，就此展開了自己全新的人生，同時也擁有了一個新的名字「羅西（Rosie Grace）」，目前羅西仍處於培訓階段，傑瑞米期許在不久的將來，牠就能和自己並肩作戰，一起為社區服務。