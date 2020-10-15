現代的科技非常發達，很多寵物飼主都會在家裡加裝遠端監視器，就算自己不在家也可以隨時隨地關心愛寵的情況。外國一名飼主最近就透過遠端監視器系統看見自家愛貓偷吃飼料的畫面，立刻出聲制止牠，沒想到下一秒愛貓竟開始逼近，用超級不屑的眼神凝視著鏡頭，讓她相當哭笑不得。

根據《The Dodo》報導，這名外國女子艾莉森（Allison）家中飼養了2隻貓咪，分別是葛瑞絲（Graycie）和瑪姬（Maggie），其中葛瑞絲平常是一隻非常乖巧的貓咪，但就是對食物有著極大的熱情，因此艾利森一家必須常常盯著牠，以免葛瑞絲又跳到餐桌上偷吃。

艾莉森透露，家中的2隻貓咪晚上喜歡在地下室睡覺，為了查看愛貓的狀況，他們在地下室裝設了遠端監視器。某天晚上，艾莉森打開畫面，結果就抓到了葛瑞絲想要偷吃瑪姬飼料的一幕，她立刻透過監視器的麥克風大聲制止、向牠訓話。

葛瑞絲聽到聲音後瞬間嚇了一跳，馬上就跑離現場，葛瑞絲好奇牠去了哪裡，開始轉動鏡頭來尋找，沒想到下一秒就看見葛瑞絲放大的臉，牠的表情寫滿了不爽和困惑，先是用毛掌攻擊了幾下監視器，隨後就擺出「不屑凝視」的眼神由上往下俯視，讓艾莉森感到無奈又好笑。

艾利森指出，事發當時葛瑞絲可能還不習慣監視器的存在，但如今他們已經可以「和平共存」，只要確保監視器保持安靜，不用再有人用麥克風講話就可以了。