當兵是許多男性心目中難忘的回憶，雖然軍中生活很辛苦，但每當回想起來總有聊不完的話題。對此，一名網友就指出軍隊中穿的雨衣可以說是「人間煉獄」，想知道有沒有其他人和他有相同感受。文章PO出後也釣出不少過來人分享經歷。

一名網友在PTT八卦板以標題「一句話證明你穿過軍隊雨衣？」發文，表示今年台灣的雨水量真的偏少，否則依照過去的經驗，夏天經常都是又濕又熱的氣候，如果剛好在當兵的話，還要穿上「軍隊雨衣」，可怕的經驗可以說是人間煉獄，這也讓他十分好奇，其他有相同經驗的人「該怎麼用一句話來證明，你穿過軍隊的雨衣呢？」

文章曝光後掀起熱議，不少過來人紛紛跳出來留言「那個很噁心」、「雙濕牌， 內外雙濕」、「外面下大雨裡面下小雨」、「那個超噁嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔」、「黏又臭」、「比大黑垃圾袋還不透風...」、「此生聞過最臭的味道」、「不穿比穿來的好...」、「明明外面只有毛毛雨，結果裡面全濕，還和皮膚黏在一起。」、「聽說能拿來搭帳篷」「累積了很多梯的汗水全身過敏發癢」。

還有人透露有一種新的款式好穿很多「當年在成功嶺剛開始換成小飛俠，是我穿過最好穿的雨衣，拿到兩件式的都想哭」、「新的不錯用，舊的真的爛到難以想像」、「小飛俠是新的比較好」、「小飛俠很好穿欸，超防水」。