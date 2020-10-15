美國種族歧視的問題早已存在多年，今年一名非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警方蕭文（Derek Chauvin）壓制後死亡，讓此議題再次浮上檯面，也在全美各地掀起「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的示威活動，沒想到近日又發生一起讓人傻眼的歧視事件。
一名饒舌歌手格洛姆拉（Glomula）日前在加州的街上遇到一名抱著毛孩的白人女飼主，看見他之後女飼主就不斷靠近挑釁，嘴裡還跳針似的碎念「他是黑人…」接著持續阻擋格洛姆拉回到他的車上，甚至試圖用腳攻擊，讓他不知該如何是好，只能拿出手機紀錄眼前的情況。
沒想到當格洛姆拉指著女飼主懷中的幼犬隨口問道「這是你的狗嗎？」對方卻突然失控暴怒，將小狗用力狠砸在格洛姆拉身上，狗狗重摔之後，痛苦的在地上翻滾哀嚎，還害怕的跑向格洛姆拉。格洛姆拉趕緊蹲下安撫狗狗，並嚴厲斥責該名女飼主「滾開！這已經不是你的狗了」。
事後該名女子聲稱自己有精神病史，還指控格洛姆拉偷了她的狗。格洛姆拉則決定收編受到驚嚇的狗狗，也透露自己雖然對當天的遭遇仍感到一頭霧水，但仍正向的說「雖然不懂發生什麼事，但我得到一隻狗！」格洛姆拉將狗狗取名為Movie，並替牠發起募款以及粉絲專頁，和粉絲分享牠新生活的一切。
文章來源：Bored Panda
文章來源：Glomula IG
文章來源：Movie IG
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