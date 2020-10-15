「頭七」是一種傳統喪葬習俗，指的是死者魂魄會在去世後的第6日晚上到第7日早晨返家，家人則需在魂魄回來前，為死者魂魄預備一頓飯，燒香奉祀。但人的靈魂究竟會不會在第7天回家呢？一名網友就透露自己小時候的恐怖經歷，讓眾人聽了全都心裡發毛。

一名網友日前在臉書社團「靈異公社」分享自己的親身經歷，表示兒時玩伴阿勳的阿婆在他7、8歲時過世，幾天後的晚上12點左右，他在書桌前趕作業，寫到累了就看著桌前的窗戶發呆，沒想到竟發現眼前站著一個高大，穿著2段式白衣裙的身影，嚇的他從椅子上摔了下來，但目光卻始終沒有離開。

看到對方的衣領上有中國結的釦子，頭髮跟鋼絲一樣不會飄，就只是固定杵著，最後用盡全身力氣才從門口跑出去。原PO衝出門後剛好碰到回來的媽媽，趕緊交代他剛剛碰到的事情。但媽媽只是淡定的說「今天阿勳他阿婆做七」而原PO看到的所有的衣物特徵都是阿婆入殮時的穿著。

這場經歷不只讓原PO深信人死去後真的會在頭七回來，也讓他對中國結留下陰影，從此絕不在身上掛有相關配件。當他回想起當時的情況，仍心有餘悸地說道「祂至少是當時我身材3倍高，說真的祂是怎麼出現在我眼前的，到現在我仍然搞不清楚。只是當時的我覺得很奇怪，為什麼阿婆都不去找阿勳，而一直要來找我？」。